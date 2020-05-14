Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 мая 2020: заболевших больше 560

Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 мая 2020: число инфицированных COVID-19 продолжает расти. В республике зарегистрировали 561 заболевшего, за сутки обнаружили еще 12 новых случаев заражения. По сведениям оперативного штаба, доктора вылечили 119 пациентов, трое умерли.

Усиление контроля на границах Ставрополья, заражение в интернате и песня для медиков: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 282 человек. Далее следуют Усть-Джегутинский (89 человек), Малокарачаевский (38), Абазинский (31) и Хабезский (25) районы. В остальных территориях Карачаево-Черкесии больных меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, подготовленную оперштабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 13 мая. Фото: оперштаб

- 273 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперштаба.

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии действует до 18 мая. Также в республике ввели масочный режим.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]