2020-05-13T16:11:23+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 мая 2020: заболевших больше 560

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 14 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 мая 2020: число инфицированных COVID-19 продолжает расти. В республике зарегистрировали 561 заболевшего, за сутки обнаружили еще 12 новых случаев заражения. По сведениям оперативного штаба, доктора вылечили 119 пациентов, трое умерли.

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Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 282 человек. Далее следуют Усть-Джегутинский (89 человек), Малокарачаевский (38), Абазинский (31) и Хабезский (25) районы. В остальных территориях Карачаево-Черкесии больных меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, подготовленную оперштабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 13 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 13 мая. Фото: оперштаб

- 273 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперштаба.

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Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии действует до 18 мая. Также в республике ввели масочный режим.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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