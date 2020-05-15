2020-05-14T16:19:19+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 15 мая 2020: заболевших больше 580

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 15 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 15 мая 2020: число зараженных COVID-19 растет. В регионе нашли 588 заболевших, за день выявили еще 27 новых случаев заболевания. Согласно сведениям оперативного штаба, доктора вылечили 119 пациентов, трое скончались.

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Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 301 человека. Следом Усть-Джегутинский (90 человек), Малокарачаевский (43), Абазинский (31) и Хабезский (27) районы. В остальных территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, обнародованную оперштабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 14 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 14 мая. Фото: оперштаб

- 279 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперштаба.

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Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлили до 18 мая. Кроме того, в республике ввели масочный режим.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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