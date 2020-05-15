2020-05-15T16:13:40+03:00
Общество

Единоразовые выплаты на детей в Ставрополе в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Единоразовые выплаты на детей в Ставрополе в 2020 году доступны для всех семей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Единоразовые выплаты на детей в Ставрополе в 2020 году: управление по инфомарционной политике Правительства края ответило на главные вопросы, которые поступали на "горячую линию" губернатора. Куда обратиться за выплатой, до какого числа доступна услуга и другие нюансы - в материале "КП - Северный Кавказ".

Подать заявление можно в любой клиентской службе Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания Фото: "КП" Архив

Подать заявление можно в любой клиентской службе Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживанияФото: "КП" Архив

11 мая 2020 года президент России издал указ, по которому на каждого ребенка от трех до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. То есть, если у вас два таких члена семьи - то вам выделят 20 тысяч рублей. Три - 30 тысяч рублей. Средства получат родители, уровень дохода роли не играет.

Чтобы деньги выдали, надо подать заявление в органах Пенсионного фонда России или МФЦ, заранее записавшись на прием. Если вы пришли не по записи, к вам выйдет сотрудник и запишет на определенное время. По нему вам и надо явиться. А лучше всего подать документ на портале "Госуслуг". По вопросам обращайтесь к операторам по телефону "горячей линии" в Ставрополе - (88652) 94-21-15.

- Сейчас портал работает гораздо стабильнее. По предварительной записи можно лично подать заявление на выплату в клиентскую службу органов ПФР, и заверяю Вас, что записывают на ближайшие дни. Но в условиях распространения коронавирусной инфекции советую все-таки подать заявление в электронном виде, если есть такая возможность, - говорит управляющая отделением Пенсионного Фонда РФ по Ставрополью Елена Долгова.

Принимать заявления перестанут после 1 октября 2020 года.

Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал его первым. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал его первым.Фото: Мария ЛЕНЦ

Важно уточнить насчет возраста ребенка. Если день рождения ребенка, которому в этому году исполнится 16 лет, прошло до 11 мая, то права получить деньги нет. Подобная ситуация и с двухлетними детьми. Если им стукнуло три после мая, то 10 тысяч родителям не выдадут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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