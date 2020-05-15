Оперного певца, организовавшего стихийный митинг во Владикавказе, включили в список экстремистов

Оперный певец Вадим Чельдиев попал в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Его имя на 8993 позиции среди действующих преступников.

Против Чельдиева расследуется три уголовных дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК), распространении фейков о коронавирусе (статья 207.1 УК) и применении насилия против силовика Центра «Э» при задержании (часть 1 статьи 318 УК).

Вадим Чельдиев стал идейным вдохновителем митинга во Владикавказе.

Самый известный на Кавказе COVID-диссидент публично заявляет, что болезни не существует. А пандемия – не что иное, как «грандиозная афера XXI века». Даже попав под арест, Чельдиев не отказался от сказанного. Именно он призывал земляков устроить «народный сход» во Владикавказе в знак протеста против режима самоизоляции. Несанкционированный с самого начала митинг Вадим Чельдиев анонсировал в сети. Стихийная акция прошла на площади Свободы во Владикавказе 20 апреля и собрала, по информации республиканского МВД, около 2 тысяч человек. К тому времени, певец был уже под домашним арестом – кроме отмены всех ограничений по коронавирусу протестующие требовали его освободить.

Напомним, что следственный комитет заинтересовался Чельдиевым еще 6 апреля, когда во Владикавказе завели одно из первых дел за распространение заведомо ложной информации о COVID-19. Задержали активиста в Санкт-Петербурге 17 числа и отправили в родную Северную Осетию. Арестовали уже 21 апреля.

КСТАТИ

Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы скорой помощи Алла Цкаева заявила о «катастрофической нехватке аппаратов ИВЛ». Все госпитали Северной Осетии переполнены больными коронавирусом. Глава Северной Осетии допускает связь роста заболеваемости с событиями 20 апреля. Ведь практически никто из участников несанкционированного митинга не надел защитную маску и была проигнорирована обязательная социальная дистанция – люди толпились на площади плечом к плечу несколько часов. (подробнее)

Рост смертности, расследование самоубийства и запуск санаториев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/774394" frameborder="0"></iframe> Несанкционированный митинг во Владикавказе на кадрах с воздуха.Жители столицы Северной Осетии в понедельник вышли на несанкционированный митинг против ограничений, введенных из-за распространения коронавируса

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).