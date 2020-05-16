Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 мая 2020: заболевших больше 580
Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 мая 2020: количество пациентов с COVID-19 растет. В регионе нашли 614 заболевших, за сутки зафиксировали еще 26 новых случаев заражения. По сводке оперативного штаба, врачи вылечили 126 человек, трое скончались.
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Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 313 человек. Далее Усть-Джегутинский (91 человек), Малокарачаевский (47), Абазинский (34) и Хабезский (28) районы. В других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, подготовленную оперативным штабом, мы размещаем ниже.
Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 15 мая. Фото: оперштаб
- 290 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.
Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети
Режим самоизоляции в КЧР продлен до 18 мая. Кроме того, в республике объявлен масочный режим.
"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.
КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО
Карта распространения коронавируса в СКФО
Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]
ИСТОЧНИК KP.RU