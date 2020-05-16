Коронавирус в Дагестане, последние новости на 16 мая 2020: почти 500 дагестанцев скончались от пневмонии

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 16 мая 2020: мы собрали для вас последние данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения и самые острые случаи — в материале «КП».

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По данным на утро 16 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заразились 3280 человек. За последние сутки диагноз был подтверждён ещё у 88 пациентов. Нужно отметить, что темпы прироста числа больных в последнее время снизились. Если в конце апреля в среднем за сутки выявлялось порядка 150 новых случаев, сейчас среднесуточная цифра — около 100 человек.

Другой позитивной тенденцией можно назвать существенный рост числа выздоровевших. 16 мая число выписанных пациентов снова сравнимо с количеством заражённых — 80 человек за сутки. Всего коронавирусом переболели 1570 дагестанцев.

К несчастью, растёт и число летальных исходов. 27 человек скончались от коронавируса, одна смерть зафиксирована за последние сутки. Кроме того, как сообщил Владимир Васильев, порядка 481 человека скончались от вирусной пневмонии. Однако эти случаи не связаны с COVID-19, утверждает глава Дагестана.

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