2020-05-17T20:58:23+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 мая 2020: больных все больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 18 мая 2020 года
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

Согласно последним сведениям, количество инфицированных коронавирусом на Ставрополье за сутки увеличилось на 98 человек. Всего больных — 1465 человек. Как отмечают составители статистики, в 133 случаях заразились дети.

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Число смертей за день не увеличилось: их по-прежнему 26. Правда, выросло количество больных, находящихся в тяжёлом состоянии — 24 пациента. Ещё 91 в состоянии средней тяжести.

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Режим самоизоляции продлили до 24 мая. С 18 мая начитается обязательные масочный режим. По новому распоряжению губернатора, чтобы избежать заражения на улице или в общественном месте, каждый житель края должен носить вне дома медицинскую маску.

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"Прошу обратить внимание, что с 18 мая до 1 июля ношение маски является для каждого из нас обязательным, в том числе при выходе из квартиры, в подъезде, на улице, на транспорте, в магазинах. При нарушении- штраф" (сколько и за что)

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Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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