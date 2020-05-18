Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 мая 2020: больных все больше

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

Согласно последним сведениям, количество инфицированных коронавирусом на Ставрополье за сутки увеличилось на 98 человек. Всего больных — 1465 человек. Как отмечают составители статистики, в 133 случаях заразились дети.

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Число смертей за день не увеличилось: их по-прежнему 26. Правда, выросло количество больных, находящихся в тяжёлом состоянии — 24 пациента. Ещё 91 в состоянии средней тяжести.

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Режим самоизоляции продлили до 24 мая. С 18 мая начитается обязательные масочный режим. По новому распоряжению губернатора, чтобы избежать заражения на улице или в общественном месте, каждый житель края должен носить вне дома медицинскую маску.

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