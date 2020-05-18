2020-05-17T23:18:07+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 18 мая 2020: заболевших больше 650

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 18 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративные фотоИллюстративные фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 18 мая 2020: число пациентов с COVID-19 увеличивается. В регионе обнаружили 651 инфицированного, за день зарегистрировали еще 20 новых случаев заболевания. Согласно сводке оперштаба, доктора выписали 129 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 349 человек. Далее Усть-Джегутинский (91 человек), Малокарачаевский (48), Абазинский (34) и Хабезский (28) районы. В других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, подготовленную оперативным штабом, мы размещаем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 17 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 17 мая. Фото: оперштаб

- 340 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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