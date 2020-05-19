Коронавирус в КЧР, последние новости на 19 мая 2020: заболевших больше 666
Коронавирус в КЧР, последние новости на 19 мая 2020: количество больных с COVID-19 растет. В регионе обнаружили 666 зараженных, за сутки врачи зарегистрировали еще 15 новых случаев заболевания. По информации оперативного штаба, врачи выписали 150 человек, трое скончались.
Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 356 человек. Далее Усть-Джегутинский (91 человек), Малокарачаевский (56), Абазинский (34) и Хабезский (28) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, созданную оперативным штабом, мы размещаем ниже.
Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 18 мая. Фото: оперштаб
- 352 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.
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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети
Главу муфтията Карачаево-Черкесии госпитализировали с коронавирусом. Сейчас Исмаил Бердиев в состоянии средней тяжести, его подключили к кислороду.
"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.
ИНЦИДЕНТ В КЧР
Муфтия Карачаево-Черкесии госпитализировали с тяжелой формой коронавируса
Исмаила Бердиева подключили к кислороду (подробности)
КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО
Карта распространения коронавируса в СКФО
Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]
ИСТОЧНИК KP.RU
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