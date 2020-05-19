2020-05-18T23:04:07+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 19 мая 2020: заболевших больше 666

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 19 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 19 мая 2020: количество больных с COVID-19 растет. В регионе обнаружили 666 зараженных, за сутки врачи зарегистрировали еще 15 новых случаев заболевания. По информации оперативного штаба, врачи выписали 150 человек, трое скончались.

Больше всего пациентов нашли в Черкесске - 356 человек. Далее Усть-Джегутинский (91 человек), Малокарачаевский (56), Абазинский (34) и Хабезский (28) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 20. Карту распространения вируса в регионе, созданную оперативным штабом, мы размещаем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 18 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 18 мая. Фото: оперштаб

- 352 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Главу муфтията Карачаево-Черкесии госпитализировали с коронавирусом. Сейчас Исмаил Бердиев в состоянии средней тяжести, его подключили к кислороду.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

ИНЦИДЕНТ В КЧР

Муфтия Карачаево-Черкесии госпитализировали с тяжелой формой коронавируса

Исмаила Бердиева подключили к кислороду (подробности)

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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