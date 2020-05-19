2020-05-19T10:05:36+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 19 мая 2020: почти 13 тысяч человек госпитализированы с пневмонией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 19 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 19 мая 2020: эпидситуация в республике продолжает ухудшаться. Больше 13 тысяч человек госпитализированы с вирусной пневмонией, главный пульмонолог республики предположил, что порядка 95% этих случаев связаны с COVID-19.

По официальной статистике на утро 19 мая коронавирусом в Дагестане заражено 3460 человек. Суточный прирост — 89 заболевших. При этом прослеживаются и позитивные тенденции: 102 пациента выписаны в связи с полным выздоровлением. За весь период выздоровело 1807 дагестанцев.

По официальной статистике, число летальных исходов в регионе — 29. Однако 18 марта было озвучено, что с вирусной пневмонией, но без поставленного диагноза «коронавирусная инфекция» в больницах находится более 13 тысяч человек. И уже порядка 700 человек скончались. По мнению главного пульмонолога республики, около 95% этих случаев также связаны с COVID-19.

В связи с плачевной ситуацией, на правах одного из самых уважаемых жителей республики, с обращением к дагестанцам выступил Хабиб Нурмагомедов. Он рассказал о болезни отца и родственников, пытаясь донести, насколько серьёзная и пугающая ситуация сложилась в регионе. Несмотря на свою глубокую религиозность, чемпион призвал людей не ходить в мечети не ходить в гости и отмечать надвигающийся праздник Ураза-Байрам дома.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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