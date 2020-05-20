Коронавирус в РСО-Алания, последние новости на 20 мая 2020: три новых смертельных случая

Коронавирус в РСО-Алания, последние новости на 20 мая 2020: до 18 выросло число скончавшихся пациентов с COVID-19. Трое - скончались накануне. Как уточнили в Минздраве Северной Осетии, двое из Республиканской клинической больницы. Это 74-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом 2 типа, и 56-летний мужчина, у которого при госпитализации диагностировали тяжелое поражение легких.

А в Республиканской клинической больнице скорой помощи не удалось спасти 82-летнего пациента с двусторонней полисегментарной пневмонией в тяжелом течении. Вместе с этим у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий и недостаточность кровообращения 2 стадии.

Кстати, врио главврача Клинической больницы скорой помощи стал руководитель Территориального центра медицины катастроф Олег Томеев.

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- На имя министра здравоохранения РСО-Алания поступило заявление врио главного врача ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" Сергея Канукова с просьбой снять возложенные обязанности. Заявление было принято, - комментируют в министерстве здравоохранения республики.

По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, на 08:00 19 мая 2020 года в республике зарегистрировано всего 2314 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1067 человек находится на амбулаторном лечении, 124 - проходят лечение в больницах, 1105 жителей выздоровели, 18 человек скончались.

В Минздраве уточняют: в числе госпитализированных двое маленьких детей в тяжелом состоянии - оба в реанимации.

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