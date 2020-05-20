2020-05-20T18:39:48+03:00
Общество

«За апрель получили 6 700 рублей, разве это честно?»: дагестанские врачи возмущаются невыплатой президентских надбавок

Одно за другим в сетях появляются обращения медперсонала с просьбой разобраться в ситуации [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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— Мы работали как бешеные, многие заболели, пришлось уплотнять смены. Сумасшедшая нагрузка, тысячи вызовов. Мы заразились сами, заразили близких, стариков, лечимся на работе. И ещё вот этими копейками нас обделяют? Мы не понимаем. И требуем ответ за этот саботаж обещаний президента. Почему все получили, а Дагестан, как всегда, в одном месте? — говорит врач Хасавюртовской станции скорой помощи.

Такие обращения медиков «Скорой», работников поликлиник и больниц повсеместно появляются в соцсетях республики. Буйнакск, Дагестанские Огни, Хасавюрт, другие города и населённые пункты. Врачи и фельдшеры не понимают, как и почему федеральные деньги обходят их стороной.

Обращение врачей станции скорой помощи из Хасавюрта.

— Мы очень внимательно слушали нашего президента. Была озвучена сумма выплат для работников «Скорой», — говорят в своём обращении Буйнакские медики. — Но нам не выплатили всю сумму, выплатили почасовую. Из 150 работников получил деньги только 31 работник. И то не полную сумму! Но все мы весь апрель работали с риском заразиться коронавирусной инфекцией. Мы очень просим разобраться и помочь нам!

Бунтуют и врачи поликлиник, которым ежедневно приходилось делать обходы пациентов с подозрением на коронавирус. Медики работали без выходных, до упаду. Но вместо зарплаты, по их словам, получили копейки.

Обращение медиков из Буйнакска.

— С начала карантина мы столько времени провели на рабочих местах! Никому не отказывали, принимали пациентов из ближайших населённых пунктов, работали в субботу и воскресенье...и точно так же не получили нам обещанные выплаты. Я получила 6 700 рублей за апрель месяц! Разве это справедливо? — говорит рассказывает одна из врачей взрослой поликлинике в городе Дагестанские Огни.

Обращение врачей взрослой поликлиники Дагестанских Огней.

Все обращения находятся на контроле республиканского Минздрава. В пресс-службе «КП - Северный Кавказ» сообщили, что во всех ситуациях нужно предметно разбираться.

— Мы прорабатываем всё это, видим каждое обращение. Могу сказать, что, согласно тексту первого приказа, выплаты полагались только медицинским работникам, непосредственно занимавшимся лечением пациентов с коронавирусом. С теми, кто внесён в федеральный реестр, а диагноз подтвержден тестами. С порядком выплат по новому приказу я не знакома, поэтому точно сказать не могу. Но могу гарантировать, что министерство занимается каждым из этих случаев, мы выясним причины и дадим предметный ответ на все вопросы. Все медики получат заслуженные деньги за их самоотверженную работу по борьбе с распространением COVID-19, — резюмировали в пресс-службе Миздрава Дагестана.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Дагестане остаётся одной из самых тяжёлых в стране. Из-за культурных особенностей, часть населения не соблюдала самоизоляцию, посещая важные массовые мероприятия: свадьбы, похороны, торжественные молитвы в мечетях. Болезнь быстро распространилась по республике. Теперь дагестанцы болеют целыми сёлами. Коронавирус унёс жизни 36 человек, вирусная пневмония — уже более 700.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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