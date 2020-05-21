2020-05-21T11:18:44+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 21 мая 2020: протесты медиков и сотни выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 21 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 21 мая 2020: число выздоровлений стремительно растёт. По официальной информации уже 2489 человек выписаны из больниц. Активных заражённых осталось вдвое меньше — 1216. Однако говорить об улучшении эпидситуации в республике рано. В Дагестане зафиксировано огромное количество случаев вирусной пневмонии, многие из которых могут быть связаны с коронавирусом. По последней информации, более 13 тысяч человек госпитализированы с этим диагнозом.

По данным на 21 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заразились 3746 человек. Число заболевших за сутки выросло на 103. Отметим, что за тот же период было выписано 223 пациента.

Увеличивается число летальных исходов. 21 мая была зафиксирована рекордная смертность — 5 человек скончались от COVID-19. Всего болезнь унесла жизни 41 человека. Добавим, что от вирусной пневмонии скончалось более 700 дагестанцев.

Тем временем медики региона крайне недовольны невыплатой обещанных надбавок за работу с больными коронавирусом. Сразу в нескольких городах — Буйнакске, Дагестанских Огнях, Хасавюрте, медицинские бригады записали видеообращения к президенту с просьбой разобраться в ситуации. Минздрав начал проверки по каждому случаю. В пресс-службе заверили, что все врачи, заслужившие материальное вознаграждение, обязательно его получат.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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