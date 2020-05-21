Режим работы свободного посещения детских садов в Ставрополе в 2020 году продлен

В Ставропольском крае на сегодняшний день действуют 457 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 14 тысяч малышей.

Это около 11% от обычной численности воспитанников детских садов края. В учреждениях каждый день проводят полный комплекс мероприятий по дезинфекции и профилактике.

Как стало известно, режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня.

Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Он отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной.

Напомним, что за последние сутки еще двое пациентов скончались от инфекции. Владимиров подчеркнул, что необходимо обязательное реагирование на нарушения санитарно-эпидемических требований.

По его словам, нынешняя ситуация пока не позволяет перейти к новому этапу постепенного выхода из режима ограничений.

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Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней (подробнее)