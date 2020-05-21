Последний звонок в Ставрополе 2020: как и когда проведут для 1 и 11 классов

Последний звонок в Ставрополе 2020: стало известно, когда пройдут торжества для выпускников и первоклассников. Управление по информационной политике Ставрополья и региональное Министерство просвещения сообщили дату проведения и примерный формат "последних звонков". Последние новости - в материале "КП - Северный Кавказ".

Согласно решению координационного штаба Ставрополья, окончание учебного года в школах края пройдут в три этапа. Первыми на каникулы выйдут учащиеся 1-3 классов, это произойдет 25 мая. Следом школьники 4-8 классов, которых отпустят 30 мая. А старшеклассникам придется ходить в школу до 5 июня.

"Последних звонков" - таких, как мы привыкли видеть - не будет. Губернатор и председатель координационного совета Владимир Владимиров решил, что праздник пройдет в форме онлайн-акции. С 25 мая торжество проведут для первоклассников, а завершат его 5 июня - со школой попрощаются выпускники 11 классов.

21 мая Владимир Путин заявил, что экзамены для будущих абитуриентов начнут проводить с 29 июня.

- Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. У всех на входе будут проверять температуру, - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией. Информация в статье будет обновляться по мере поступления.

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