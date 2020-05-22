2020-05-22T03:31:49+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 22 мая 2020: число заражённых продолжает расти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 22 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 22 мая 2020: число заражённых продолжает расти, республика всё ещё остаётся одним из самых проблемных регионов в стране. В регионе зафиксировано огромное количество случаев вирусной пневмонии, число связанных с ней летальных исходов выросло 700 человек скончались от неё.

По данным на утро 22 марта 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 3746 человек. За последние сутки эта цифра увеличилась на 103 заболевших. Невозможно не отметить и положительные тенденции — 223 человека за сутки выписаны из больниц. Уже 2489 дагестанцев выздоровели. При этом с каждым днём увеличивается и число жертв. COVID-19 унёс жизни 41 человека. Это плюс 5 за последние 24 часа.

Руководство республики беспокоит надвигающийся Ураза-Байрам. Минздрав, глава региона и муфтият просят дагестанцев отказаться от части традиций праздника. В том числе шумных гуляний и походов в гости. Великий праздник мусульман просят провести дома, с близкими, чтобы поберечь здоровье представителей старшего поколения.

Напомним, что Дагестан находится на пятом месте в России по числу заболевших. Республику опережают Москва, Мособласть, Санкт-Петербург и Нижегородская область. По количеству летальных исходов регион также находится на пятой строчке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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