Банда из шести боевиков нейтрализована в ходе спецоперации в Дагестане
В ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана уничтожена банда из шести боевиков. Один спецназовец получил ранение. Подробности сообщил Национальный антиреррористический комитет (НАК).
Боевики засели в лесном массиве неподалёку от селения Гоксув. После получения наводки в районе ввели режим КТО. Спецназ попытался задержать террористов. Те ответили огнём и бросили в силовиков несколько гранат. Ответным огнём правоохранители смели всех шестерых членов бандподполья.
Спецоперация против террористов в Дагестане.
Сообщается, что в ходе боестолкновения был ранен один из спецназовцев. Ему оказывают квалифицированную помощь. Пострадавших среди мирного населения нет.
Все убитые были завербованы международной террористической организацией ИГИЛ*. Их действия координировал один из эмиссаров группировки. В планах у бандитов были нападения на правоохранителей и религиозных деятелей и вымогательство для спонсирования террористической деятельности.
При обыске обнаружены оружие и боеприпасы к нему. На месте столкновения работает следственная группа.
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Контртеррористическая операция идет в Дагестане
В Дагестане идёт антитеррористическая операция. Спецслужбы работают в лесных массивах Хасавюртовского района рядом с сёлами Муцалаул и Гоксув. Введён режим КТО (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU