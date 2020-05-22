Банда из шести боевиков нейтрализована в ходе спецоперации в Дагестане

В ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана уничтожена банда из шести боевиков. Один спецназовец получил ранение. Подробности сообщил Национальный антиреррористический комитет (НАК).

Боевики засели в лесном массиве неподалёку от селения Гоксув. После получения наводки в районе ввели режим КТО. Спецназ попытался задержать террористов. Те ответили огнём и бросили в силовиков несколько гранат. Ответным огнём правоохранители смели всех шестерых членов бандподполья.

Спецоперация против террористов в Дагестане.

Сообщается, что в ходе боестолкновения был ранен один из спецназовцев. Ему оказывают квалифицированную помощь. Пострадавших среди мирного населения нет.

Все убитые были завербованы международной террористической организацией ИГИЛ*. Их действия координировал один из эмиссаров группировки. В планах у бандитов были нападения на правоохранителей и религиозных деятелей и вымогательство для спонсирования террористической деятельности.

При обыске обнаружены оружие и боеприпасы к нему. На месте столкновения работает следственная группа.

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