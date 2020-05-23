Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 23 мая 2020: количество умерших достигло 36

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 23 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

За сутки в крае скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Также он рассказал, что за сутки выявлено еще 53 новых случаев заражения.

Кстати, на Ставрополье режим самоизоляции продлится до 31 мая 2020 года. Спецпропуска, выданные до 24 мая, автоматически продлеваются до 31 мая.

В Оперативном штабе края уточнили, что никаких дополнительных отметок ставить не нужно. Согласно постановлению, подписанному губернатором 22 мая, ставропольцам предписано оставаться дома до конца месяца.

Хорошая новость для любителей сада и огорода. В Ставрополе с 23 мая возобновляются пассажирские перевозки в дачные товарищества. Общественный транспорт будут каждое утро дезинфицировать.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать.

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Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая

Как и прежде, действуют все ограничения по выходу на улицу, включая необходимость иметь спецпропуска при передвижении по городу (подробнее)