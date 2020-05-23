2020-05-23T10:22:27+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 23 мая 2020: за сутки число смертей выросло в полтора раза

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 23 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 23 мая 2020: за предыдущие сутки в регионе зафиксирован шокирующий рост числа летальных исходов от коронавируса. Умерли 24 пациента. Всего скончавшихся — 65 человек.

Помимо этого, в республике зафиксировано огромное количество смертей от вирусной пневмонии — от неё скончались уже более 700 дагестанцев. 13 тысяч человек находятся в больницах с тем же диагнозом. Главный пульмонолог региона связывает 95% этих случаев с COVID-19.

Тем временем, на утро 23 мая коронавирусом в Дагестане заражено 3855 человек. Суточный прирост составил всего 109 заболевших. 2882 человека выздоровели. За сутки выписано 393 пациента.

Вечером 23 мая Дагестан начнёт праздновать священный для мусульман праздник Ураза-Байрам. Руководство республики, медики и духовенство обратились к жителям с просьбой отказаться от пышных праздненств, походов в гости и массовых гуляний. В условиях пандемии необходимо собюсти изоляцию, чтобы не допустить резкого увеличения числа заражённых и новых рекордов по количеству летальных исходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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