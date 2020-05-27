2020-05-26T23:03:21+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 27 мая 2020: определен средний возраст больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 27 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 27 мая 2020: количество больных возросло. В регионе нашли 817 инфицированных, за сутки медики выявили еще 31 новый случай заражения. Согласно данным оперативного штаба, врачи вылечили 262 человека, четверо скончались.

Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 439 человек. Следом расположились Усть-Джегутинский (97 жителей), Малокарачаевский (70), Абазинский (36), Хабезский (30), Прикубанский (33), Зеленчукский (36) и Адыге-Хабльский (23) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР на 26 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР на 26 мая. Фото: оперштаб

- 394 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

По последним сведениям республиканского управления Роспотребнадзора, средний возраст заболевших COVID-19 - 45 лет.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, в Карачаево-Черкесии весь май будет действовать режим самоизоляции. Помимо этого, жителям придется носить маски в общественных местах.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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