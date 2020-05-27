2020-05-27T01:15:34+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 27 мая 2020: число смертей стремительно растет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 27 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 27 мая 2020: число смертей от COVID-19 в республике продолжает стремительно расти. За последнюю неделю эта цифра выросла в четыре-пять раз.

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По последней информации на утро 27 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заражены 4297 человек. Дневной прирост составил 89 человек. При этом почти 90% пациентов с диагносированным коронавирусом выздоровели — плюс 456 выписанных за сутки. 3809 — с начала эпидемии. Таким образом всего 367 человек остаются активными зараженными.

Несмотря на позитивные тенденции, число летальных исходов вызывает волнение. За последнюю неделю оно начало расти существенными темпами — по 15-20 смертей в день. Так, 27 мая сообщается о 21 скончавшемся. Всего в регионе 118 умерших — это четвертая позиция по стране. Лишь в Москве, Мособласти и Санкт-Петербурге больше летальных исходов.

Ситуация с распространением коронавируса в республике продолжает быть напряженной. Минобороны развернуло два госпиталя с целью её стабилизации. 200 коек развернуты в Буйнакске и селе Ботлих. Рядом дислоцируются палаточные городки для пациентов с подозрением на COVID-19.

Полевой госпиталь в Дагестане принял первых пациентов.В многопрофильном полевом госпитале, развернутом военнослужащими Южного военного округа в дагестанском городе Буйнакске, приступили к приему пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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