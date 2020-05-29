«Мы ваша вышка сожгем»: в Дагестане продолжается война против 5G

В Дагестане вспышка коронавируса оказалась страшнее, чем в большинстве российских регионов. Сначала жители не верили в существование болезни, считая новости обманом, ради какого-то тайного заговора.

После вспышки болезни многие почувствовали на себе: коронавирус всё-таки существует. Но это, к несчастью, не изменило тяги людей к теориям заговора. Теперь актуальной стала новая легенда: якобы вышки высокоскоростной мобильной связи 5G заражают людей коронавирусом. И виноват во всех бедах, якобы, миллиардер, меценат и создатель Microsoft Билл Гейтс.

"Мы ваша вышка сожгем" - дагестанские женщины против 5G.

В регионе началась настоящая война с несчастными вышками. Например, жители села Новый Чиркей собрались на митинг против недавно установленного устройства коммуникации. Массовые протесты, нарушающие все нормы режима самоизоляции, попали на видео.

— Мы, народ села, все против! Нам второй Чернобыль абсолютно не нужен, — протестуют жители. — У нас в селе ни кораблестроение не собираются открывать, ни научные открытия, ни связь с космосом. Нам абсолютно не нужен высокоскоростной интернет! Мы немедленно требуем [убрать вышку]. Если наши требования не будут услышаны — мы сами возьмем и сожгем эта вышка!*

"Глава района приехал, обещал, что вышки не будет" - война с вышками 5G в Дагестане.

Протесты докатились до главы района. По словам местных жителей, политик выслушал их требования и пообещал убрать вышку сотовой связи.

Подобные акции проходят в разных уголках республике. И нередко попадают на видео, а значит и в соцсети. Требование одно — убрать якобы излучающие коронавирус вышки. В противном случае люди готовы бороться до конца.

"Трупом ляжем, но вышку здесь не оставим" - война с 5G в Дагестане.

— Здесь рядом садик, рядом школа, рядом больница. Мы трупом ляжем, но не оставим эту вышку здесь! — говорит героиня очередной демонстрации против прогресса. — Как вы на это смотрите мы не знаем. Но днем и ночью будем сторожить. Этого мы здесь не позволим!*

— Они пусть как хотят, так и думают. Но мы думаем так, как нам нужно, — заявляет другой участник снятой на видео демонстрации. — Эти вещи здесь стоять не будут в любом случае. Последний житель умрет, тогда можете ставить!*

Отметим, что большинство пользователей соцсетей категорически согласны с мнением протестующих. Люди находят связь между появлением сотовой связи и общим ухудшением здоровья и уменьшением продолжительности жизни. И призывают «не цацкаться», а сразу сносить современную аппаратуру.

*орфография и пунктуация авторов сохранены

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