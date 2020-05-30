2020-05-29T22:41:38+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 30 мая 2020: в крае умерли 45 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 30 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае режим самоизоляции продлили до 7 июня 2020 годаВ Ставропольском крае режим самоизоляции продлили до 7 июня 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 30 мая 2020: число больных, выздоровевших и скончавшихся.

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Ставропольском крае зарегистрировано 2320 случаев заболевания. Среди них - 208 несовершеннолетних жителей региона. В тяжелом состоянии находятся 34 человека. В средней тяжести -215. Выздоровевших и выписанных из-под меднаблюдения - 991 за весь период.

29 мая стало известно, что на Ставрополье продлили режим обязательной самоизоляции. Напомним, ранее губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что в нашем регионе он продлится до 31 мая 2020 года.

А сегодня стало известно, что режим обязательной самоизоляции продлен до 7 июня. Выданные ранее спецпропуска признаются действительными автоматически. Проставлять на них дополнительные отметки нет необходимости.

Новости из районов Ставрополья: Сотрудники отделения скорой помощи районной больницы Ипатовского округа ушли на карантин. Выяснилось, что один из них контактировал с зараженным коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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