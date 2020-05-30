2020-05-30T16:12:21+03:00
Происшествия

В ингушской Сунже идут перестрелки на улицах, введен режим КТО

Подробности спецоперации в НАК пока не сообщают
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ингушском городе Сунжа введен режим контртеррористической операции (КТО), очевидцы публикуют видео перестрелок на улицах. В населенном пункте ведется спецоперация. Жителей призывают оставаться дома.

Перестрелки на улицах Сунжи. КТО в Ингушетии.Видео: соцсети

— В целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым принято решение о введении с 14:30 30 мая 2020 года режима контртеррористической операции на территории города Сунжа. Спецоперация ведется в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова, а также границами населенного пункта, — говорится в официальной сводке НАК.

Подробности и цель операции не уточняются. Жителей города призывают не поддаваться панике, сохранять спокойствие и не допускать массовых беспорядков. Лучше всего — оставаться дома.

Однако далеко не все соблюдают рекомендации. В сети появились видео перестрелок на разных улицах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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