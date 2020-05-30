2020-05-30T20:42:36+03:00
Происшествия

Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Ингушетии

Они готовили теракты на территории республики
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Контртеррористическая операция в ингушской Сунже завершена. Спецназ уничтожил двух боевиков, оборонявшихся в доме. Подробности сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах.

Спецоперация в городе Сунжа в Ингушетии.

— Двое бандитов уничтожены. Возникший во время боестолкновения пожар в хозяйственной постройке потушен. На месте спецоперации работает следственная группа, — рассказал собеседник.

Позже НАК опубликовал официальную информацию. По сведениям ведомства, боевики готовили теракты на территории республики. Их окружили в одной из хозяйственных построек. На предложение сдаться члены бандформирований ответили огнём.

Видео с места уничтожения боевиков в Сунже, Ингушетия.Видео: соцсети

— Ответным огнем боевики были нейтрализованы. При них нашли оружие, боеприпасы и самодельную бомбу. На месте работает следственная группа, — сообщает НАК.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в городе Сунжа 30 мая в 14:30. Сообщалось, что силовикам удалось окружить группу боевиков. Об их численности и причастности к конкретной группировки ничего не сообщалось.

Перестрелки на улицах Сунжи.

В середине мая в Сунженском районе уже велась контртеррористическая операция. К сожалению, членам бандформирований удалось вовремя узнать о готовящемся нападении и ускользнуть. Сообщалось, что террористы — члены последней на территории республики группы бандформирований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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