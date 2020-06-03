2020-06-03T15:28:06+03:00
Происшествия

«Облила бензином и бросила спичку»: ревнивая супруга подожгла соперницу, уличив мужа в измене

Возбуждено уголовное дело за попытку убийства с особой жестокостью
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Он клялся в верности, но женское сердце чувствовало измену. Раскрыв грязную ложь, она не смогла сдержаться и переступила все рамки. Переступила закон. История безумной ревности, которая может кончится 10-летним тюремным сроком, произошла в Дагестане.

Супружеская пара М* жила вместе больше 10 лет. В последние годы отношения дали трещину, но муж пытался скрыть свои чувства. Другая женщина вскружила голову главе семейства. Супруга чувствовала беду — не было доказательств. Благоверный клялся и божился, что любит лишь её. Доходило до скандалов. Но женщина верила. Хотела верить, что все догадки — ложь.

Все перевернулось 26 мая. Когда знакомая прибежала с известием — любимый супруг милуется в машине с любовницей. Женщина схватила канистру с бензином и побежала.

Ярости обманутой дагестанки не было предела. Пойманный с поличным мужчина, в шоке, попытался запереться в машине. Тщетно.

— Женщина сумела разбить стеклопакет, чтобы добраться до соперницы. Облила бензином и бросила спичку, — рассказал «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

Вспыхнула одежда, кожа. Пострадавшую чудом спасли медики. Сейчас она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Удивительно, но сидевший в машине мужчина отделался лишь испугом. А обманутой супруге светит уголовный срок.

— Следователь возбудил уголовное дело по статье «Покушение на совершение убийства с особой жестокостью». Учитывая, что задуманное не было завершено, женщине 42-летней женщине грозит от 4 до 10 лет колонии, — объяснил собеседник «КП».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Похороните нас в одном гробу»: муж убил жену и детей после месяца самоизоляции

Скользкий от крови пол, тела жены, дочки и сына в постелях. И едва живой хозяин квартиры. Страшную картину увидели медики и полицейские, прибывшие на место жестокого преступления в Черкесске (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец в Дагестане убил ухажера дочери за переписки в соцсетях

Следственный комитет по Дагестану завершил расследовать уголовное дело против отца с сыном. Мужчин будут судить по трем статьям УК РФ, передает пресс-служба ведомства (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Андрей Мельниченко развивает детское образование в российских регионах
Во Владикавказе объявлен план «перехват» из-за стрелка на BMW
На Ставрополье работающим пенсионерам продлили электронные больничные
Ессентуки открыли курортный сезон-2020
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Дагестане женщина подпалила любовницу мужа
На Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия
На Ставрополье отменили режим ЧС, введенный из-за засухи и заморозка
«Тайные знаки» ставропольского курорта раскрываются с высоты птичьего полета
На Ставрополье растут объёмы противопаводковых работ
"Искандеры" 24 июня проедут по Ставрополю
На Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония
На Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой и градом
На Ставрополье поймали пьяную девушку за рулем легковушки
На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад
Генпрокуратура направила своих представителей в Черкесск
Реальная зарплата жителей Ставрополья выросла почти на 7 процентов
Министр обороны Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
В Пятигорске возобновляют работу детские сады
Статистики определили, кто больше всего зарабатывает на Ставрополье
На Ставрополье бывшие правоохранители осуждены к 7 годам колонии за получение взятки
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
Железноводск стал первым в России цифровизированным городом-курортом