«Облила бензином и бросила спичку»: ревнивая супруга подожгла соперницу, уличив мужа в измене

Он клялся в верности, но женское сердце чувствовало измену. Раскрыв грязную ложь, она не смогла сдержаться и переступила все рамки. Переступила закон. История безумной ревности, которая может кончится 10-летним тюремным сроком, произошла в Дагестане.

Супружеская пара М* жила вместе больше 10 лет. В последние годы отношения дали трещину, но муж пытался скрыть свои чувства. Другая женщина вскружила голову главе семейства. Супруга чувствовала беду — не было доказательств. Благоверный клялся и божился, что любит лишь её. Доходило до скандалов. Но женщина верила. Хотела верить, что все догадки — ложь.

Все перевернулось 26 мая. Когда знакомая прибежала с известием — любимый супруг милуется в машине с любовницей. Женщина схватила канистру с бензином и побежала.

Ярости обманутой дагестанки не было предела. Пойманный с поличным мужчина, в шоке, попытался запереться в машине. Тщетно.

— Женщина сумела разбить стеклопакет, чтобы добраться до соперницы. Облила бензином и бросила спичку, — рассказал «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

Вспыхнула одежда, кожа. Пострадавшую чудом спасли медики. Сейчас она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Удивительно, но сидевший в машине мужчина отделался лишь испугом. А обманутой супруге светит уголовный срок.

— Следователь возбудил уголовное дело по статье «Покушение на совершение убийства с особой жестокостью». Учитывая, что задуманное не было завершено, женщине 42-летней женщине грозит от 4 до 10 лет колонии, — объяснил собеседник «КП».

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