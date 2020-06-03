2020-06-03T18:14:46+03:00
Общество

"Black Lives Matter": чеченский внук Пугачевой выступил с общественным протестом

Дени Байсаров поддержал сообщество, которое борется с насилием над чернокожими
Варвара АНТОНОВА
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Дени Байсаров уже не в первый раз выступает с протестом. До этого был BrexitДени Байсаров уже не в первый раз выступает с протестом. До этого был BrexitФото: СОЦСЕТИ
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Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте - Дени Байсаров - отреагировал на массовые протесты, которые происходят в Соединенных Штатах. Молодой человек, живущий в Лондоне, подключился к акции, устроенную в Instagram. Пользователи сети выкладывают в интернет черные фотографии с хэштегом "BLM".

Напомним, с конца мая в США гремят беспорядки, в Миннеаполисе - очаге волнений - объявили режим ЧС. Власти задействуют национальную гвардию, чтобы усмирить недовольных. Протесты сначала принимали мирный характер, но вдруг они переросли в погромы.

Кадр с места протестов Фото: REUTERS

Кадр с места протестовФото: REUTERS

Волна недовольства захлестнула США из-за смерти чернокожего парня Джорджа Флойда. Американец хотел расплатиться поддельным чеком, но сотрудник магазина вызвал полицию. В ходе задержания представители власти перестарались: один из полицейских сдавил горло Джорджа, игнорируя то, что тот задыхается. Сначала задержанный потерял сознание, а через несколько часов умер.

Дени Байсаров в своем протесте поддержал организацию "Black Lives Matter", или "Жизни чёрных важны". Сообщество выступает против насилия над чернокожими и организует акции протеста и демонстрации в связи с громкими убийствами на расовой почве. Эту организацию ассоциируют с мирными выступлениями по поводу убийства Джорджа Флойда.

Скриншот сториз Дени в Instagram Фото: СОЦСЕТИ

Скриншот сториз Дени в InstagramФото: СОЦСЕТИ

Чеченский внук Пугачевой уже выступал с протестом, но политическим. В творческой манере он высказался против выхода Великобритании из Евросоюза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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