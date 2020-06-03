2020-06-03T19:48:27+03:00
Происшествия

Вместо маски — плавательные очки: министр возглавил скандально известную станцию «Скорой» на Кавказе

Вопиющая история про массовое заражение врачей и наплевательское отношение начальства произошла в Карачаево-Черкесии [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Медики не уволились. Им пообещали выдать СИЗ и месячную надбавку за работу с инфицированными пациентамиМедики не уволились. Им пообещали выдать СИЗ и месячную надбавку за работу с инфицированными пациентами
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После скандала с коллективным увольнением медиков на станции «Скорой» города Черкесск сменился главврач.

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На минувшей неделе 40 человек написали заявления об уходе — медики устали жаловаться на катастрофическую нехватку масок, защитных комбинезонов, перчаток. Корреспонденту «КП» те рассказали, как им предложили носить плавательные очки, раз боятся заразиться. И что начальство притом нагло врет о хороших условиях работы. Оказалось, приезжал прокурор с проверкой, но пустили к нему только «довольных» — угодных руководителю людей, развеявших «слух» об опасных условиях работы.

Проблему старались замолчать. Фото от работников станции

Проблему старались замолчать. Фото от работников станции

Это в то же время, как половина всего коллектива уже слегла с COVID-19.

Сотрудник "Скорой" из КЧР - об условиях труда.Видео: предоставлено источником

В ситуацию вмешался глава КЧР. Рашид Темрезов принял решение уволить начальника станции и присмотреться к работе республиканского Минздрава, который знал о проблеме, но ничего не делал.

Глава республики лично приезжал общаться с медицинским персоналом. Фото: пресс-служба главы КЧР

Глава республики лично приезжал общаться с медицинским персоналом. Фото: пресс-служба главы КЧР

- Сообщил коллективу о принятом решении временно назначить на должность главного врача станции Скорой помощи министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии Анзора Охтова, который до назначения министром уже возглавлял коллектив этой Скорой помощи, - написал Темрезов в Instagram.

Всех пообещали обеспечить двухнедельным запасом СИЗ (средства индивидуальной защиты) и уже сегодня выплатить каждому положенные надбавки за работу с COVID-пациентами за май.

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- Также приняли решение усилить Скорую помощь Черкесска, как машинами скорой помощи, так и дополнительными бригадами, которые будут сформированы из медицинских работников медицинских стационаров, - заявили власти.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Карачаево-Черкесию прибыла группа представителей Генеральной прокуратуры России. Работники будут выяснять, какая на самом деле эпидобстановка сложилась в республике — довольны ли врачи и пациенты. А также насколько честные цифры предоставляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Есть информация, что число больных занизили втрое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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