2020-06-04T00:03:31+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 июня 2020: в "Скорой" Черкесска срочно сменили руководителя

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 4 июня 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 июня 2020: в черкесской "Скорой помощи" сменился руководитель. Этого добились сами работники после угроз уволиться полным составом. О том, почему медперсонал взбунтовался против своего начальника и вынудил Минздрав КЧР пойти на уступки - в материале "КП - Северный Кавказ".

Кроме того, 2 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры объявила, что надзорный орган посылает своих представителей в Карачаево-Черкесии. Среди их задач будет проверка медицинских учреждений и официальной статистики.

Министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов объявил, сколько больных в регионе скончались от коронавируса и вирусной пневмонии. С его слов, можно говорить о 60 умерших.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

До конца расследования мы будем пользоваться единственной официальной информацией по коронавирусу в КЧР. По утренним сводке оперштаба на 4 июня, в регионе зафиксировали 1276 заболевших, за сутки врачи поставили диагноз COVID-19 еще 72 раза. Медики спасли 348 пациентов, шестеро умерли.

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Больше всего зараженных, по сведениям на 3 июня, выявили в Черкесске - 567 человека. Далее Малокарачаевский (119 жителей), Усть-Джегутинский (107), Абазинский (82), Зеленчукский (76) и Прикубанский (56) районы. На остальных территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 50.

В больнице лежат 554 пациента. Остальных лечат на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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