В Дагестане следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Кизляре
В Дагестане следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в городе Кизляре. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Дагестану.
По данным ведомства, возбуждены уголовные дела по статьям: «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».
Напомним, инцидент произошел вечером 5 июня на улице 40 лет Дагестана в Кизляре.
Там неустановленный мужчина подошел к припаркованной на обочине дороги машине. В автомобиле в этот момент находились 33-летний и 39-летний местные жители. Злоумышленник выстрелил в мужчин и убежал с места происшествия.
Пострадавшие получили различные травмы. Их доставили в районную больницу, где мужчин прооперировали.
В центральной городской больнице Кизляра рассказали, что у одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо. Этот пациент находится в реанимации.
Перестрелка возле больницы в Дагестане.
Второй пострадавший - в отделении травматологии. У мужчины диагностировали перелом плечевой кости. Его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU