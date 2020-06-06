В Дагестане следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Кизляре

В Дагестане следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в городе Кизляре. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Дагестану.

По данным ведомства, возбуждены уголовные дела по статьям: «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

Напомним, инцидент произошел вечером 5 июня на улице 40 лет Дагестана в Кизляре.

Там неустановленный мужчина подошел к припаркованной на обочине дороги машине. В автомобиле в этот момент находились 33-летний и 39-летний местные жители. Злоумышленник выстрелил в мужчин и убежал с места происшествия.

Пострадавшие получили различные травмы. Их доставили в районную больницу, где мужчин прооперировали.

В центральной городской больнице Кизляра рассказали, что у одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо. Этот пациент находится в реанимации.

Перестрелка возле больницы в Дагестане.

Второй пострадавший - в отделении травматологии. У мужчины диагностировали перелом плечевой кости. Его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

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