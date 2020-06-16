Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 июня 2020: в регионе умерли 70 пациентов

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

По данным на утро 16 июня, в Ставрополе зарегистрировали 82 новых случая заражения. Число зафиксированных за все время больных увеличилось до 3759 жителей. Выздоровели 1945 человек, умерли 70.

Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса.

По оперативным данным, в день медицинские организации края проводят в среднем 3-3,5 тыс. тестов.

Выявляются, в том числе и те ставропольцы, которые переносят новую коронавирусную инфекцию без клинических проявлений и ничего не знают о ее проникновении в организм.

Обследование на COVID-19 не только продолжится, но и будет расширяться.

Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа на наличие антител, который выявляет, сталкивался ли человек с инфекцией, в том числе если перенес ее бессимптомно.

Первыми протестируют медработников, непосредственно оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом.

Кстати, в Пятигорске 24 июня не будет парада Победы.

Такое решение приняли из-за распространения коронавирусной инфекции на курорте. Несмотря на некоторую позитивную динамику, ситуация все еще остается неблагоприятной.

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