Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 июня 2020: в регионе умерли 70 пациентов
Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.
По данным на утро 16 июня, в Ставрополе зарегистрировали 82 новых случая заражения. Число зафиксированных за все время больных увеличилось до 3759 жителей. Выздоровели 1945 человек, умерли 70.
Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса.
По оперативным данным, в день медицинские организации края проводят в среднем 3-3,5 тыс. тестов.
Выявляются, в том числе и те ставропольцы, которые переносят новую коронавирусную инфекцию без клинических проявлений и ничего не знают о ее проникновении в организм.
Обследование на COVID-19 не только продолжится, но и будет расширяться.
Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа на наличие антител, который выявляет, сталкивался ли человек с инфекцией, в том числе если перенес ее бессимптомно.
Первыми протестируют медработников, непосредственно оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом.
Кстати, в Пятигорске 24 июня не будет парада Победы.
Такое решение приняли из-за распространения коронавирусной инфекции на курорте. Несмотря на некоторую позитивную динамику, ситуация все еще остается неблагоприятной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса
Выявляются, в том числе и те ставропольцы, которые переносят новую коронавирусную инфекцию без клинических проявлений (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»