Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 17 июня 2020: в регионе скончался 71-й пациент

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 17 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

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По данным на утро 17 июня, в Ставрополе зарегистрировали 85 новых случая заражения. Число зафиксированных за все время больных увеличилось до 3845 жителей. Выздоровели 2042 человек, умерли 71.

В Железноводске разработали систему реабилитации пациентов с коронавирусом. В ее основе лежат минеральная вода, комплексы прогулок по терренкурам и дыхательных процедур.

Тем временем, в Пятигорске начали реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Программа реабилитации проводится по полису ОМС и включает в себя аппаратную физиотерапию, использование природных лечебных факторов и работу с психологами.

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На Ставрополье разработали систему реабилитации пациентов с коронавирусом

В ее основе лежат минеральная вода, комплексы прогулок по терренкурам и дыхательных процедур (подробнее)