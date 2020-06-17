В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

В Кремле сегодня, 17 июня прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане. Напомним, вечером 15 июня там в результате незаконных действий граждан Азербайджана, требующих пропустить их через границу, пострадали семь силовиков. Также выяснилось, что злоумышленники повредили пять служебных автомобиля правоохранителей.

После беспорядков возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества. Об этом сообщили в СК Дагестана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил, что контакты двух стран продолжаются:

- Мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят расшить эту проблему, - прокомментировал Песков. Он также заявил, что президенты России и Азербайджана не проводили контактов по этой проблеме.

Дмитрий Песков напомнил, что «проблема возникла с самого начала режима самоизоляции».

Песков считает, что руководство Дагестана «много всего сделало для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/785138" frameborder="0"></iframe> В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских.

Он подчеркнул, что ситуация «не рукотворная, она связана с тем положением, в котором все оказались из-за коронавируса»:

- Я не хочу комментировать действия азербайджанской стороны. Мы с пониманием относимся к тем трудностям, которые там сейчас есть. Там продолжается более усиленный режим самоизоляции, - сообщил в среду журналистам Песков.

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