Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 июня 2020: число заболевших достигло 4155
Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.
Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов.
Почти 40 % вновь зарегистрируемых – бессимптомные. Послабления ограничительных мер, которые постепенно вводятся на протяжении уже нескольких недель, дались не сразу и не легко.
- Увеличивая охват населения края тестированием, мы увеличиваем выявляемость заболевания. Вместе с тем, мы видим, что опасность распространения инфекции сохраняется, и исследования за прошедшие сутки четко демонстрируют это, - отмечает исполняющий обязанности министра, первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Скачок заболевания объясняется внутрисемейным распространением, увеличением прямых контактов людей, которые собираются по разным поводам большими группами.
В том числе с участием лиц из других регионов, неблагоприятных по Covid-19.
Также нарушается социальное дистанцирование, люди пренебрегают противоэпидемическими правилами. На Ставрополье стационары полностью готовы к приему пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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