2020-06-19T17:42:32+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 июня 2020: число заболевших достигло 4155

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 20 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Послабления ограничительных мер, которые постепенно вводятся на протяжении уже нескольких недель, дались не сразу и не легкоПослабления ограничительных мер, которые постепенно вводятся на протяжении уже нескольких недель, дались не сразу и не легкоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов.

Почти 40 % вновь зарегистрируемых – бессимптомные. Послабления ограничительных мер, которые постепенно вводятся на протяжении уже нескольких недель, дались не сразу и не легко.

- Увеличивая охват населения края тестированием, мы увеличиваем выявляемость заболевания. Вместе с тем, мы видим, что опасность распространения инфекции сохраняется, и исследования за прошедшие сутки четко демонстрируют это, - отмечает исполняющий обязанности министра, первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Скачок заболевания объясняется внутрисемейным распространением, увеличением прямых контактов людей, которые собираются по разным поводам большими группами.

В том числе с участием лиц из других регионов, неблагоприятных по Covid-19.

Также нарушается социальное дистанцирование, люди пренебрегают противоэпидемическими правилами. На Ставрополье стационары полностью готовы к приему пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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