Кадыров заступился за чеченцев, участвовавших в конфликте в Дижоне

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 июня прокомментировал ситуацию во французском городе Дижон. По его чеченского лидера, он внимательно следит за ситуацией в Дижоне, «где произошли, как пишут в СМИ, межэтнические столкновения»

Кадыров не согласен с такой оценкой ситуации. По его мнению, это не было межэтническим столкновением. Дело в том, что местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами. И тогда подростки взяло ситуацию в свои руки, считает Кадыров.

Он подчеркнул, что наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. Парень получил тяжелые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства и на помощь пришли соплеменники.

- Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев, - заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о смягчении карантинных мер в республике. Послабления могут начаться 20 июня. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Кадыров напомнил, что в Чечне действует второй этап снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Отметим, что более 40 регионов России только приступают к первому этапу смягчения мероприятий.

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