2020-06-22T17:58:17+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 23 июня 2020: в регионе растет число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 23 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Напомним, здравницы, которые выполнили необходимые предписания Роспотребнадзора, уже начали принимать гостейНапомним, здравницы, которые выполнили необходимые предписания Роспотребнадзора, уже начали принимать гостейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 23 июня 2020: сообщаем последние вести о распространении COVID-19 в городе и крае.

Трёхзначные числа: на Ставрополье растёт число инфицированных коронавирусом

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На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4451. Об этом утром 22 июня сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что прирост новых случаев заболевания пока сохраняется. Владимиров призвал ставропольцев соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить появления новых очагов инфекции. Так, в крае растет число умерших от инфекции.

За последние сутки скончались два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе от коронавируса умерли 85 пациентов.

Из хороших новостей: общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 2409. За сутки болезнь победи 27 жителей региона.

Кстати, на Ставрополье из региональной казны выделили средства на возмещение затрат санаториев на тестирование сотрудников. Такое поручение дал глава края Владимир Владимиров. Сейчас в санаториях Железноводска работает 3861 человек. Перед выходом на работу каждому сотруднику проведут тестирование на коронавирус.

И только после этого он сможет приступить к своим обязанностям. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Напомним, здравницы, которые выполнили необходимые предписания Роспотребнадзора, уже начали принимать гостей.

По предварительным данным, на 1 июля в Железноводске будут отдыхать около 400 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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