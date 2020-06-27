2020-06-26T20:36:34+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 27 июня 2020: в регионе растет число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 27 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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По данным Роспотребнадзора по Ставрополью, больше всего выздоровевших от коронавируса людей в нашем в регионе живут в краевом центре. В Ставрополе таких людей – 304По данным Роспотребнадзора по Ставрополью, больше всего выздоровевших от коронавируса людей в нашем в регионе живут в краевом центре. В Ставрополе таких людей – 304Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 27 июня 2020: публикуем последние статистические данные и свежие новости о коронавирусе. По состоянию на утро 27 июня в крае зафиксировали 4771 случай заражения COVID-19.

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За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 76 раз. Всего от коронавируса скончались 90 пациентов. Выздоровели – 2718.

По данным Роспотребнадзора по Ставрополью, больше всего выздоровевших от коронавируса людей в нашем в регионе живут в краевом центре. В Ставрополе таких людей – 304.

На втором месте находится Пятигорск, там выздоровели 293 человека. А на третьем месте расположился Кочубеевский район.

Там инфекцию победили 236 местных жителей. В Невинномысске число выздоровевших достигло 181, в Георгиевском городском округе – 165, в Нефтекумском округе 126, в предгорном районе – 73.

В Минераловодском городском округе болезнь победили 88 человек. В Советском горокруге -84, в Буденновском районе – 130.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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