Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 27 июня 2020: в регионе растет число умерших

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 27 июня 2020: публикуем последние статистические данные и свежие новости о коронавирусе. По состоянию на утро 27 июня в крае зафиксировали 4771 случай заражения COVID-19.

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За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 76 раз. Всего от коронавируса скончались 90 пациентов. Выздоровели – 2718.

По данным Роспотребнадзора по Ставрополью, больше всего выздоровевших от коронавируса людей в нашем в регионе живут в краевом центре. В Ставрополе таких людей – 304.

На втором месте находится Пятигорск, там выздоровели 293 человека. А на третьем месте расположился Кочубеевский район.

Там инфекцию победили 236 местных жителей. В Невинномысске число выздоровевших достигло 181, в Георгиевском городском округе – 165, в Нефтекумском округе 126, в предгорном районе – 73.

В Минераловодском городском округе болезнь победили 88 человек. В Советском горокруге -84, в Буденновском районе – 130.

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