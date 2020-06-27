«Что с вашим декольте?»: Сати Казанова показала соблазнительную грудь

Сати Казанова продолжает раскрываться для своих поклонников во всех смыслах. Прекрасная поп-дива и модель, оставившая шоу-бизнес ради свободного творчества обещает раскрыть для поклонников причину больших перемен в своей жизни. И не забывает обнажать свою красоту — к глубокомысленной записи она прикрепила блестящий снимок, который привлек не меньше внимания, чем сам рассказ певицы. Дело в невероятно глубоком декольте и полупрозрачном топе.

— На разных этапах своего пути я оглядывалась назад и поражалась тому количеству жизней, которые мне удалось прожить в рамках одной. Менялись вкусы и предпочтения, характер и окружение, ценности и мировоззрение, сценарии и декорации. Порой эти перемены были настолько кардинальными, что всё происходящее ну никак не укладывалось в историю об одном персонаже. Но однажды всё изменилось. Недостающие паззлы встали на своё место и образовали единую, целостную картину, — делится мыслями Казанова.

Тем временем в комментариях фанаты оставляют сотни восхищенных комментариев и смайликов, потрясенные фотографией. Дива выглядит воистину великолепно: алая помада, выделяющая губы, приковывает внимание к благородным, практически идеальным чертам лица. А нескромная одежда заставляет взгляд падать вниз.

satikazanova Сати Казанова обнажается перед поклонниками духовно и...не только

— Что с вашим декольте? — спрашивают полконницы, то ли возмущаясь, то ли восхищаясь певицей.

Поклонники же засыпают диву комплиментами, сравнивая её с прекрасной вампиршей, похитившей их сердца. А Сати рассказывает о кардинальных изменениях в своем мироощущении.

— Читая ваши комментарии и сообщения, я понимаю, что вы ещё не видите [картину моего мироощущения] целиком. Но мне очень хочется вам её показать, — пишет звезда. — Тот путь, который на ней изображён, невозможно уместить в формат инста постинга, но я буду стараться и шаг за шагом идти к вам навстречу. Надеюсь, что моя история найдёт свой отклик в ваших сердцах и мы с вами станем друг другу чуточку ближе. Как вам идея такого разговора по душам?

Конечно же, дива получила только положительные отзывы. Многие поклонники стали воспринимать Казанову куда серьезнее, после того, как она ушла из шоу-бизнеса, чтобы заниматься сольным проектом, посвященным этнической музыке. Спустя некоторое время девушка и вовсе стала увлекаться восточной мистикой, найдя в ней путь к самосовершенствованию и гармонии.

Сейчас девушка продолжает работать над сольным проектом и даже задумывается о том, чтобы выпустить книгу, где сможет рассказать, почему ушла из мира шоубиза и что на самом деле считает ценным в жизни.

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