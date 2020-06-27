2020-06-26T22:00:10+03:00
Звезды

«Что с вашим декольте?»: Сати Казанова показала соблазнительную грудь

Дива уверена: ей есть что раскрыть для своих поклонников [фото]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Сати Казанова мечтает поделиться с поклонниками своим опытом...и делится своей красотойСати Казанова мечтает поделиться с поклонниками своим опытом...и делится своей красотойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Сати Казанова продолжает раскрываться для своих поклонников во всех смыслах. Прекрасная поп-дива и модель, оставившая шоу-бизнес ради свободного творчества обещает раскрыть для поклонников причину больших перемен в своей жизни. И не забывает обнажать свою красоту — к глубокомысленной записи она прикрепила блестящий снимок, который привлек не меньше внимания, чем сам рассказ певицы. Дело в невероятно глубоком декольте и полупрозрачном топе.

— На разных этапах своего пути я оглядывалась назад и поражалась тому количеству жизней, которые мне удалось прожить в рамках одной. Менялись вкусы и предпочтения, характер и окружение, ценности и мировоззрение, сценарии и декорации. Порой эти перемены были настолько кардинальными, что всё происходящее ну никак не укладывалось в историю об одном персонаже. Но однажды всё изменилось. Недостающие паззлы встали на своё место и образовали единую, целостную картину, — делится мыслями Казанова.

Тем временем в комментариях фанаты оставляют сотни восхищенных комментариев и смайликов, потрясенные фотографией. Дива выглядит воистину великолепно: алая помада, выделяющая губы, приковывает внимание к благородным, практически идеальным чертам лица. А нескромная одежда заставляет взгляд падать вниз.

satikazanovasatikazanova
Сати Казанова обнажается перед поклонниками духовно и...не только
21489 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

— Что с вашим декольте? — спрашивают полконницы, то ли возмущаясь, то ли восхищаясь певицей.

Поклонники же засыпают диву комплиментами, сравнивая её с прекрасной вампиршей, похитившей их сердца. А Сати рассказывает о кардинальных изменениях в своем мироощущении.

— Читая ваши комментарии и сообщения, я понимаю, что вы ещё не видите [картину моего мироощущения] целиком. Но мне очень хочется вам её показать, — пишет звезда. — Тот путь, который на ней изображён, невозможно уместить в формат инста постинга, но я буду стараться и шаг за шагом идти к вам навстречу. Надеюсь, что моя история найдёт свой отклик в ваших сердцах и мы с вами станем друг другу чуточку ближе. Как вам идея такого разговора по душам?

Конечно же, дива получила только положительные отзывы. Многие поклонники стали воспринимать Казанову куда серьезнее, после того, как она ушла из шоу-бизнеса, чтобы заниматься сольным проектом, посвященным этнической музыке. Спустя некоторое время девушка и вовсе стала увлекаться восточной мистикой, найдя в ней путь к самосовершенствованию и гармонии.

Сейчас девушка продолжает работать над сольным проектом и даже задумывается о том, чтобы выпустить книгу, где сможет рассказать, почему ушла из мира шоубиза и что на самом деле считает ценным в жизни.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«А надо ли соблюдать приличия?»: Сати Казанова показала откровенное фото без белья

Телеведущая, модель и певица Сати Казанова восхитила поклонников своим свободомыслием и новым пикантным снимком. 37-летняя манекенщица предстала перед фанатами с грудью, едва прикрытой прозрачной тканью, и без нижнего белья. Снимок она дополнила своими размышлениями на тему этики (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Денег не было: растягивала пачку макарон и плакала»: Сати Казанова откровенно рассказала о бедности

Сегодня имя Сати Казановой ассоциируется с её песнями, с лоском гламурной жизни, фэшн-показами, на которых звезда и манекенщица так любит дефилировать. И, конечно же, блистательными концертами в России и за рубежом (подробности).

КСТАТИ

«Стыжусь этого»: Сати Казанова рассказала о своей неизлечимой болезни

Известная поп-дива Сати Казанова в порыве откровенности рассказала о своей неизлечимой болезни и других вещах, которых стыдилась всю жизнь. Красавица поделилась самыми страшными тайнами, чтобы победить собственные страхи и быть свободнее (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Ингушетии напал на сотрудников полиции в больнице во время похищения пациента
Покойному мэру Андрею Джатдоеву присвоили звание почетного гражданина Ставрополя
В Сочи с падающего в море воздушного шара удалось спасти влюбленных
«ЕвроХим» продолжает работу в рамках волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ
На Ставрополье выплату пособий по безработице продлили до конца лета
Губернатор Ставрополья проголосовал по поправкам в Конституцию
В Ставрополе юнармейцам вручили медали за участие в параде Победы
На Ставрополье 90-летняя женщина попала в список экстремистов
В Пятигорске открыли представительство Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае
На дорогах Ставрополья движением будет управлять интеллектуальная система
На Ставрополье зарегистрировано более 1,88 миллиона избирателей
На Ставрополье гибнут, падая из окон, десятки детей
В Ставрополе молодые люди провоцировали полицейских на выстрелы по себе
В Ставрополе женщина ответит за дачу взятки полицейскому
Дагестан потратил на борьбу с коронавирусом 5 млрд рублей
В Ставрополе озвучили среднюю цену на бензин в крае
На Ставрополье экс-полицейский ответит за получение взятки
Фальшивого сотрудника ФСБ по Ставрополью наказали за обман женщины
Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от коронавируса
В Ставрополе благоустраивают сквер Декабристов
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4771
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 76 человек
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 90
Экс-главе Пятигорска Льву Травневу продлили арест
Чеченская девочка каталась на проводе и погибла
Границы Кисловодска расширили для развития санаторно-курортного комплекса
В Ставрополе 27 июня откроется ярмарка выходного дня
В Ставрополе заработали более 20 фонтанов
В Ставрополе 25 июня эвакуировали торговый центр «Космос»