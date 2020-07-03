2020-07-02T14:59:36+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 3 июля 2020: смертей почти сто

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 3 июля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и «активных» пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ»Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и «активных» пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 3 июня 2020: актуальные данные по COVID-19 в городе и крае. Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и «активных» пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ».

Плюс - последние региональные новости о коронавирусе в конце статьи.

По состоянию на 3 июля на Ставрополье зафиксировали 5318 случаев заражения COVID-19. За сутки обнаружили еще 93 больных. Выздоровели 3081 пациент, скончались - 99. Продолжают бороться с болезнью 2138 человек.

НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 93 человека

На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболели 93 человека. Еще один пациент скончался за прошлый день. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей (подробнее)

Бюджет Ставрополья получил дотацию в 1,68 млрд рублей

Эти деньги также направят на покупку оборудования для новых школ, на улучшение материально-технического обеспечения больниц (подробнее)

Кисловодск вышел на второе место в крае по числу активных пациентов

Кисловодск стал вторым по числу «активных» пациентов с COVID-19 на Ставрополье. По состоянию на 1 июня в городе лечат 232 человека, что на 66 больных меньше, чем у Ставрополя (298). Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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