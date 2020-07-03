2020-07-02T18:10:33+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 3 июля 2020: 1,6 тысяч больных в Черкесске

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 3 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 3 июня 2020: "КП-Северный Кавказ" публикует свежие данные и последние новости о COVID-19 в республике.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сведениям федерального оперативного штаба на утро 3 июля, в регионе зафиксировали 3668 инфицированных. За день COVID-19 диагностировали 69 раз. Врачи вылечли 1597 пациента. 13 человек, к сожалению, скончались.

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Больше всего зараженных, по информации на 3 июля, выявили в Черкесске - 1667 местных жителей. Следом идут Хабезский (433 жителя), Малокарачаевский (252), Усть-Джегутинский (201), Абазинский (206), Зеленчукский (208) и Карачаевский (141) районы. В остальных территориях инфицированных меньше 140.

"Активных" больных в Карачаево-Черкесской Республике - 2071 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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