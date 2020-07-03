В Карачаево-Черкесии задержали пять исламистов
В Карачаево-Черксии прошло задержание пяти исламистов из "Ат-Такфир Валь-Хиджры"*. Мужчины призывали к созданию на Северном Кавказе халифата и отказу от светских законов. Об этом сообщает ФСБ.
Как уверяет следствие, "такфириты" пропагандировали радикальные идеи на территории республики. Они вербовали новых членов, призывали верующих отказываться от светских законов.
Задержание исламистов в КЧР.Видео: ФСБ
В ходе операции спецназ изъял 45 экстремистских книг, десять рукописей с лекциями проповедников. У мужчин также нашли травматический пистолет, который был переделан под боевой, снаряды к нему, охотничий обрез, пневматический пистолет и холодное оружие.
* "Ат-Такфир Валь-Хиджры" - запрещенная в России международная организация
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дагестанский боевик сколотил банду прямо в колонии УФСИН
Идейный вдохновитель погиб, а его последователи попали под уголовные дела (подробности)
Во Владикавказе ФСБ предотвратила теракт
Силовики нашли переписку злоумышленника с находящимися за рубежом членами ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Карачаево-Черкесия»