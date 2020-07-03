В Карачаево-Черкесии задержали пять исламистов

В Карачаево-Черксии прошло задержание пяти исламистов из "Ат-Такфир Валь-Хиджры"*. Мужчины призывали к созданию на Северном Кавказе халифата и отказу от светских законов. Об этом сообщает ФСБ.

Как уверяет следствие, "такфириты" пропагандировали радикальные идеи на территории республики. Они вербовали новых членов, призывали верующих отказываться от светских законов.

Задержание исламистов в КЧР.Видео: ФСБ

В ходе операции спецназ изъял 45 экстремистских книг, десять рукописей с лекциями проповедников. У мужчин также нашли травматический пистолет, который был переделан под боевой, снаряды к нему, охотничий обрез, пневматический пистолет и холодное оружие.

* "Ат-Такфир Валь-Хиджры" - запрещенная в России международная организация

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