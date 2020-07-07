«Он — великий, достоин этого»: родное село переименуют в честь Абдулманапа Нурмагомедова

Родное село Абдулманапа Нурмагомедова Кироваул переименуют в честь легендарного тренера. Напомним, отец Хабиба скончался от инсульта, произошедшего на фоне коронавируса 3 июля. Подробности рассказал глава поселения Ильяс Хазиев.

— Две недели по мусульманским обычаям у нас будет траур. После этого будет народный сход, позовем депутатов. Будем решать вопрос с переименованием села в честь Абдулманапа. Он великий, он достоин этого полностью, — заявил Хазиев.

Интересно, что название села будет слегка отличаться. Вероятнее всего, Кироваул станет Манапаулом.

Рамзан Кадыров пришел проститься с Абдулманапом Нурмагомедовым.

Отметим, что Абдулманап Нурмагомедов, как и его сын Хабиб, родился в селе Сильди. Однако почти всю жизнь он провел именно в Кировауле. Здесь же легендарного тренера и похоронили. Глубокое уважение к наставнику и его памяти проявил даже глава Чечни Рамзан Кадыров, посетивший траурную церемонию.

Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений на фоне коронавируса 3 июля. Оторвавшийся тромб, и, как следствие, инсульт, оборвали жизнь великого тренера после двух месяцев борьбы с болезнью в одной из московских больниц. «КП - Северный Кавказ» предлагает читателям ознакомиться с биографией великого наставника, воспитавшего 18 чемпионов мира и уникальной, жесткой методикой работы, которая, по словам самого Абдулманапа, помогала воспитывать не просто спортсменов, но настоящих горских мужчин.

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