Кадыров простился с заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым

4 Июль 2020 2020-07-04T15:09:46+03:00

Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе, где он жил

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в сопровождении членов регионального правительства ночью приезжал в дагестанское село Кироваул. Там прошлипохороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Чеченский лидер выразил соболезнования семье прославленного тренера, воспитавшего 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что отец и тренер дагестанского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля утром в 52-й московской больнице.

Рамзан Кадыров пришел проститься с Абдулманапом Нурмагомедовым.

Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало кровоизлияние в мозг. Легендарный тренер скончался от второго инсульта. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил известный спортивный комментатор Рамзан Рабаданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU