2020-07-04T15:09:46+03:00
Общество

Кадыров простился с заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым

Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе, где он жил
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Чечни Рамзан Кадыров в сопровождении членов регионального правительства ночью приезжал в дагестанское село Кироваул. Там прошлипохороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Чеченский лидер выразил соболезнования семье прославленного тренера, воспитавшего 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что отец и тренер дагестанского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля утром в 52-й московской больнице.

Рамзан Кадыров пришел проститься с Абдулманапом Нурмагомедовым.

Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало кровоизлияние в мозг. Легендарный тренер скончался от второго инсульта. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил известный спортивный комментатор Рамзан Рабаданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна причина смерти Абдулманапа Нурмагомдедова

Об этом сообщил друг покойного и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов [подробности]

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам»: Хабиб рассказал о состоянии отца после операции на сердце

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил: его отец находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам дагестанского спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов перенёс сложную операцию на сердце. Вероятнее всего, она была связана с перенесённым инсультом, о котором ранее писала «КП - Северный Кавказ» (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал запреты врачей

Переживший инсульт и впавший в кому отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал предписания врачей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили источники из числа знакомых семьи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность
В Пятигорске после долгого перерыва заработали традиционные ярмарки
Ставрополье планирует экспортировать зерно в Ирак и Алжир
ВТБ открыл первый офис для частных лиц в Михайловске
На Ставрополье до конца года отремонтируют 70 объектов здравоохранения
На Ставрополье заменят трехкилометровый участок магистрального водовода
На Ставрополье малообеспеченной семье подарили трех бычков
В Ставрополе автобус №12 изменил маршрут
Кадыров простился с заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым
В Ставрополе на Комсомольском озере оборудуют спортивные площадки
Европейские правозащитники попросили Бастрыкина расследовать смерть 23-летней чеченки
В Ставрополе впервые родился буйволенок
На Ставрополье число умерших от коронавируса превысило 100 человек
На Ставрополье 1850 выпускников сдали первый ЕГЭ на выбор
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 96 человек
Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову после смерти его отца
Силовики обыскали ингушскую станцию скорой помощи