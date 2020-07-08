2020-07-07T22:51:09+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 8 июля

"КП" называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 8 июля: "КП - Северный Кавказ" говорит о том, как складывается ситуация с COVID-19 в каждой территории края. Число зараженных, выздоровевших и умерших. Мы составили также карту "активных" пациентов в регионе.

Карта обновится после 9 часов. Данные на 6 июня.

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 6 июля. Источник информации: Роспотребнадзор Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 6 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 764 случая, 428 выздоровевших, 21 смерть.

2. Пятигорск - 554 случая, 366 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 392 случая, 148 выздоровевший, четыре смерти (источник - мэрия)

4. Кочубеевский район - 290 случаев, 263 выздоровевших, семь смертей.

5. Невинномысск - 283 случая, 205 выздоровевших, пять смертей.

6. Георгиевский район - 270 случаев, 184 выздоровевших, шесть смертей.

7. Нефтекумский район - 247 случаев, 140 выздоровевших, шесть смертей.

8. Предгорный район - 243 случая, 91 выздоровевший, три смерти.

9. Ессентуки - 238 случаев, 160 выздоровевших, четыре смерти.

10. Благодарненский район - 235 случаев, 86 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 226 случаев, 123 выздоровевших, семь смертей.

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12. Буденновский район - 190 случаев, 151 выздоровевший, три смерти.

1. Шпаковский район - 154 случаев, 82 выздоровевших, шесть смертей.

14. Левокумский район - 151 случай, 109 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 140 случаев, 125 выздоровевших, смертей нет.

16. Степновский район - 121 случай, 76 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 118 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 111 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.

19. Новоселицкий район - 103 случая, 95 выздоровевших, две смерти.

20. Кировский район - 98 случаев, 83 выздоровевших, две смерти.

21. Железноводск - 95 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Ипатовский район - 88 случаев, 50 выздоровевших, смертей нет.

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23. Петровский район - 82 случая, 59 выздоровевших, три смерти.

24. Изобильненский район - 72 случая, 18 выздоровевших, смертей нет.

25. Туркменский район - 62 случая, 42 выздоровевших, смертей нет.

26. Труновский район - 50 случаев, 32 выздоровевших, одна смерть.

27. Андроповский район - 40 случаев, 31 выздоровевших, одна смерть.

28. Александровский район - 39 случаев, 34 выздоровевших, смертей нет.

29. Новоалександровский район - 39 случаев, 26 выздоровевших, одна смерть.

30. Грачевский район - 36 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 27 случаев, 23 выздоровевшие, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 15 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 8 июля в крае выявили 5728 (+79) случаев заболевания коронавирусом. 3432 (+129) пациента выписали, а 106 (+2) зараженных, к несчастью, умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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