2020-07-08T13:30:33+03:00
Спорт

Боец MMA Харитонов извинился перед Рамзаном Кадыровым за «кнопочных героев»

Боец утверждает, что его слова были неправильно истолкованы [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: личная страница Рамзана Кадырова / Валерий Шарифулин/ТАССФото: личная страница Рамзана Кадырова / Валерий Шарифулин/ТАСС
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Известный российский боец MMA Сергей Харитонов извинился пред Рамзаном Кадыровым и руководством клуба «Ахмат» за высказывание про «кнопочных героев». Спотрсмен утверждает, что его слова были неверно истолкованы и относились только к Александру Емельяненко, с которым его ожидает совсем другой разговор. Разговор в ринге.

Конфликт возник из-за высказывания Харитонова, в котором он назвал всех, кто поддерживает Емельяненко — «кнопочными героями». А в последнее время спортивный клуб «Ахмат» и сам Рамзан Кадыров существенно помогали бойцу в организации тренировочного процесса. Политик лично натаскивал спортсмена. Поэтому слова бойца истрактовали, как оскорбление руководства «Ахмата» и главы Чечни.

Сергей Харитонов извинился перед Рамзаном Кадыровым за слова о "кнопочных героях".

— Журналисты говорят много неправды и сеют конфликты в интернете, — заявил Харитонов в видеообращении, опубликованном в Instagram Александра Емельяненко. — Хочу заявить открыто: я с уважением отношусь к Рамзану Кадырову и клубу «Ахмат». Перед достойными людьми я всегда извинюсь. И я извиняюсь, если кто-то меня неправильно понял. Клубы «Ахмат» и «Витязь» — сила!

Несмотря на это, перед Емельяненко боец не извинился и извиняться не собирается. Он уверен, что боец заслуживал всех негативных оценок. И окончательно конфликт будет решен только в честном противостоянии.

— С Александром Емельяненко мы уладим конфликт, — говорит Харитонов. — Мы его уладим в ринге. Думаю, будет жесткое и красивое противостояние. Думаю, всем понравится и мы сможем собрать полный зал.

Сам Емельяненко обращение коллеги высмеял.

— Так и думал, что во всем журналисты виноваты. Но ты готовься, Харитоша. Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Готовься, Харитоша. Я заставлю тебя себя уважать, — заявил в ответном обращении Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко ответил на вызов и извинения Сергея Харитонова.Александр Емельяненко ответил на вызов и извинения Сергея Харитонова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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