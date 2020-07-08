Боец MMA Харитонов извинился перед Рамзаном Кадыровым за «кнопочных героев»

Известный российский боец MMA Сергей Харитонов извинился пред Рамзаном Кадыровым и руководством клуба «Ахмат» за высказывание про «кнопочных героев». Спотрсмен утверждает, что его слова были неверно истолкованы и относились только к Александру Емельяненко, с которым его ожидает совсем другой разговор. Разговор в ринге.

Конфликт возник из-за высказывания Харитонова, в котором он назвал всех, кто поддерживает Емельяненко — «кнопочными героями». А в последнее время спортивный клуб «Ахмат» и сам Рамзан Кадыров существенно помогали бойцу в организации тренировочного процесса. Политик лично натаскивал спортсмена. Поэтому слова бойца истрактовали, как оскорбление руководства «Ахмата» и главы Чечни.

Сергей Харитонов извинился перед Рамзаном Кадыровым за слова о "кнопочных героях".

— Журналисты говорят много неправды и сеют конфликты в интернете, — заявил Харитонов в видеообращении, опубликованном в Instagram Александра Емельяненко. — Хочу заявить открыто: я с уважением отношусь к Рамзану Кадырову и клубу «Ахмат». Перед достойными людьми я всегда извинюсь. И я извиняюсь, если кто-то меня неправильно понял. Клубы «Ахмат» и «Витязь» — сила!

Несмотря на это, перед Емельяненко боец не извинился и извиняться не собирается. Он уверен, что боец заслуживал всех негативных оценок. И окончательно конфликт будет решен только в честном противостоянии.

— С Александром Емельяненко мы уладим конфликт, — говорит Харитонов. — Мы его уладим в ринге. Думаю, будет жесткое и красивое противостояние. Думаю, всем понравится и мы сможем собрать полный зал.

Сам Емельяненко обращение коллеги высмеял.

— Так и думал, что во всем журналисты виноваты. Но ты готовься, Харитоша. Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Готовься, Харитоша. Я заставлю тебя себя уважать, — заявил в ответном обращении Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко ответил на вызов и извинения Сергея Харитонова.Александр Емельяненко ответил на вызов и извинения Сергея Харитонова

КСТАТИ

«Если проиграешь, я тебя в подвал закину»: как на самом деле бьются и тренируются Кадыров и Емельяненко

Вызов на бой, шумиха в прессе, громкие заявления и даже нападение на улице. Всю зиму поклонники смешанных единоборств ждали самую удивительную схватку в истории — известный скандалист и боец MMA Александр Емельяненко должен был встретиться с главой Чеченской Республики (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Рамзан меня не жалел»: Кадыров жёстко побил Емельяненко

Рамзан Кадыров жёстко побил Александра Емельяненко — во время тренировочного спарринга глава Чечни не жалел своего оппонента, нанеся немало мощнейших ударов по лицу и корпусу бойца. О болезненной тренировке с политиком рассказал сам Емельяненко (подробности).