Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 июля 2020: в регионе зафиксировано 109 летальных исхода

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 9 июля 2020. Мы собрали актуальную информацию о распространении болезни на территории Ставропольского края: число зараженных и активных больных, выздоровевших и погибших — все это в публикации «КП».

По актуальной информации на утро 9 июля 2020 года коронавирусом на Ставрополье заразились 5813. человек. Суточный прирост — 85 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Какими будут школьные линейки 1 сентября 2020 в Ставрополе узнавала «КП-Северный Кавказ». В этом году они пройдут не в традиционном, а в измененном формате.

Все это делается для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции. Он напомнил, что традиционно в российских школах 1 сентября проводятся праздничные линейки.

Из хороших новостей: в Кисловодске количество путевок, забронированных в санатории, в июле выросло в 4 раза по сравнению с июнем. Так, в июне в здравницы туристы забронировали около 1500 путевок, а в июле — более шести тысяч.

На сегодняшний день в городе функционируют 34 санаторно-курортных учреждения, еще 3 откроются в июле.

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