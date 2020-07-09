«Наш Тигренок боролся до последнего»: на экс-чиновника, обокравшего больного раком ребенка, заведено уголовное дело

МВД России сообщило о возбуждении уголовных дел против двоих мошенников, занимавшихся обманом родителей, собиравших на лечение больных раком детей. Злоумышленники обещали оплатить лечение, требуя «небольшую» комиссию в 500 тысяч рублей за перевод.

Жертвой мошенников стали родители осетинского мальчика Али Бекова. У девятилетнего пациента обнаружили лимфобластный лейкоз последней, 4 степени.

Мальчик боролся с болезнью на протяжении пяти лет и даже смог её побороть. Однако в 2019 году во время планового осмотра врачи диагностировали тяжелый рецидив. Спасти ребенка могла лишь клеточная CART CD22 терапия в США. Но для этого нужны были заоблачные деньги — 750 тысяч долларов (около 54 миллионов рублей). Родители обратились за помощью к людям в надежде, что человеческая доброта поможет спасти сына.

Сбор шел порядка семи месяцев, но в копилке было чуть больше 10% требуемой суммы. Когда подходил последний возможный срок, отчаянием семьи решили воспользоваться мошенники. Заключенный колонии в Ориенбуржской области, представившись меценатом, предложил оплатить все расходы.

Родители схватились за блеснувший лучик надежды. Что и нужно было мошенникам. Они сообщили, что первый платеж в 4 миллиона по необъяснимым причинам «завис». И, для ускорения операции, попросили маму назвать пришедший ей СМС-код.

Так с карты для сбора средств исчезли 500 тысяч рублей. Полиция бросилась на поиски.

— Сотрудники управления «К» МВД России и уголовного розыска ЮЗАО Москвы совместно с коллегами из Северной Осетии-Алании и Оренбургской области, а также из подразделений ФСИН России установили двоих подозреваемых в совершении дистанционного мошенничества в отношении семей с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время расследования выяснилось, что звонивший «меценат» — экс-чиновник. Точнее — бывший директор областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Его вместе с сообщником, обналичивавшим средства, привлекли в качестве подозреваемых.

Более того, выяснилось, что в точно такую же ситуацию попали родители 3-летней девочки из Подмосковья, также собиравшие на лечение дочери от онкологического заболевания. Таким образом на несчастных детях злоумышленники нажили миллион рублей.

Несколько дней назад стало известно, что девятилетний Али Беков, к несчастью, скончался. Родителям удалось собрать лишь 7,5 миллионов рублей, которые будут направлены на лечение других детей с онкологией.

— Али, самый сильный и смелый мальчик! Он всегда верил, что победит. Что сможет! Его уверенность давала силы бороться до конца. Всю боль он, ребенок, терпел достойно. Наш Тигренок боролся до последнего. Ждал семь месяцев. Но мы не успели, — говорится в официальном обращении родителей Али в Instagram.

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