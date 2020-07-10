Хабиб Нурмагомедов зарабатывает значительно больше лучшего бойца мира

Лучший боец MMA в мире Джон Джонс получает за бой гораздо меньше, чем Хабиб Нурмагомедов. Это стало причиной скандала, после которого Джонс покинул UFC. Такое положение дел объяснил глава промоушена Дэйна Уайт.

По словам функционера, Хабиб Нурмагомедов является самым высокооплачиваемым бойцом в UFC. Дагестанский спортсмен, равно как и его ирландский коллега Конор Магрегор, обладает огромной фанатской аудиторией и привлекает к экранам гораздо больше зрителей.

— Ситуация с Джонсом нормальна. Такое происходит каждый день. Бойцы всегда недовольны своими контрактами. Каждый может указать на Хабиба или Конора, на их гонорары. Но они приносят UFC такие деньги, как никто другой. Они зарабатывают для промоушена, поэтому получают самые большие суммы, — объяснил Дэйна Уайт в интервью ESPN.

Глава UFC признает, что полутяжеловес Джон Джонс сейчас является самым сильным и величайшим бойцом мира. Но отказывается платить ему максимальный гонорар.

— Я говорил и повторюсь: Джонс величайший боец всех времен, это невозможно отрицать. Но он не может зарабатывать столько же. При этом спросите, какую сумму он получает, узнайте. Поверьте, его не обделяют. Но есть объективные причины, по которым его требования к нам являются абсурдными, — резюмировал президент промоушена.

Напомним, что после скандала Джонс отказался выступать в UFC, отказался от своего титула. Однако в рейтингах он по-прежнему остается на первом месте. Вторую строчку занимает самый высокооплачиваемый на данный момент боец — дагестанец Нурмагомедов. Дальше следуют Стипе Миочич, Исраэль Адесанья и Даниэль Кормье. Конор Макгрегор занимает восьмую строчку.

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