«Пацан к успеху шел»: у дагестанца нашли бункер с тоннами краденой нефти

Дагестанец десятками тонн воровал нефть из федеральной магистрали. Во время обысков под его домом нашли бункер с цистернами для хранения горючего, а также специальные автомобили, на которых черное золото контрабандой увозилось в другое хранилище. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

— Сотрудники Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД обнаружили врезку на участке магистрального нефтепровода «Баку — Новороссийск». 40-метровая труба вела в частное домовладение, — сообщила глава пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

Силовики были немало удивлены хитростью нефтекрада. Под домом обнаружился маленький «бункер», с 10-тонным резервуаром, где подозреваемый хранил горючее. Там было найдено еще 2 тонны нефти.

У дагестанца нашли бункер с краденой нефтью.

— На участке также обнаружился автомобиль с замаскированным контейнером для перевозки. Там обнаружились еще 2 тонны. Позже была найдена цистерна, где нефтекрад хранил «черное золото». Там было найдено еще 8 тонн горючего. Таким образом, всего было похищено порядка 12 тонн нефти, — объясняет собеседница «КП».

Отметим, что в соцсетях преступление получило широкий резонанс. Часть дагестанцев даже поддержала нефтерада. «Пацан к успеху шел», «взял свою долю от наших недр» — пишут жители республики.

Однако правоохранители вряд ли согласятся с такой оценкой. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода». Задержаны трое подозреваемых, задействованных в преступной схеме. Им грозит до 6 лет колонии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Король откатов»: как экс-министр Ставрополья брал миллионные взятки

Против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наш Тигренок боролся до последнего»: на экс-чиновника, обокравшего больного раком ребенка, заведено уголовное дело

МВД России сообщило о возбуждении уголовных дел против двоих мошенников, занимавшихся обманом родителей, собиравших на лечение больных раком детей. Злоумышленники обещали оплатить лечение, требуя «небольшую» комиссию в 500 тысяч рублей за перевод (подробности).