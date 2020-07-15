Муж Сати Казановой пообещал отомстить ей за тайну и насмешку

Муж Сати Казановой Стефано Тиоццо обещал отомстить супруге за маленькую тайну и насмешку. Звезда на протяжении полугода не могла признаться возлюбленному, что он крайне смешно и неправильно выговаривает некоторые слова и тихонько смеялась над ним.

Очаровательные подробности из жизни супружеской пары счастливая Казанова поведала после воссоединения с супругом после долгой разлуки. Напомним, что пара оказалась разлучена из-за пандемии: он — в Италии, она — у родителей в Кабардино-Балкарии. Лишь спустя 132 дня одиночества влюбленные смогли вновь встретиться и обнять друг друга.

Рассказывая о своем счастье, звезда вспоминала забавные моменты из совместной жизни. По её словам Стефано не только блестящий фотограф, но и настоящий полиглот. Русский стал седьмым языком, которым он очень неплохо владеет.

— Он настолько талантлив, что я ему, порой, только мешала, — рассказала Казанова изданию Woman's Day. — Порой он делал ошибки в произношении, а я хранила эту маленькую тайну. Например, он говорил «будульник» вместо «будильник». Я полгода тихо посмеивалась и ни-ни! Ни словом об этом не обмолвилась.

satikazanova Супруги больше четырех месяцев были разлучены из-за пандемии

Маленькую хитрость супруги разоблачил сам Стефано. Он заметил, что красавица слишком лучезарно улыбается и заподозрил неладное.

— Он все понял и спросил: «Скажи мне честно, я правильно это слово говорю?» Тогда разразилась хохотом и призналась, что верно — будильник, а будульник — это просто очень смешно. Тогда он пообещал, что обязательно отомстит мне за такую насмешку, когда я буду учить итальянский.

Звезда призналась, что она просто без ума от интеллектуальных способностей своего избранника. И что ей пока не удалось выучить ничего существенного из итальянского — с родителями Тиоццо она беседует на английском, а в другие моменты муж выступает переводчиком.

— Для меня как для женщины очень значимо, что мой любимый — гений. Мы никогда не заскучаем вместе. Позже это передастся нашим детям. Мне очень грустно наблюдать, что среди бизнесменов есть очень много недалеких, приземленных людей. Они думают, что если они могут купить все, что пожелают — они ужасно умны и добились всего. На самом деле это не так, человек должен постоянно расти и развиваться, — резюмировала Сати Казанова.

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